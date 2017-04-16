 كاتب صحفي ينتقد «MBC» بسبب الجريمة البشعة في «سيهات» | صحيفة تواصل الالكترونية

كاتب صحفي ينتقد «MBC» بسبب الجريمة البشعة في «سيهات»

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كاتب صحفي ينتقد «MBC» بسبب الجريمة البشعة في «سيهات»

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

انتقد الكاتب في صحيفة “الحياة” عبد العزيز السويد، ما وصفه بإصرار قناة “إم بي سي” على وصف الجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في سيهات بـ”حادثة”، وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “MBC تصر على وصف الجريمة الإرهابية البشعة  بـ”حادثة”، فهل تستمع إدارتها بذلك؟”.

كما وجّه مغردون انتقاداً لاذعاً للقناة، مشيرين إلى أن الخطف والتعذيب والطعن وإطلاق النار يعتبر مجرد “حادثة” لا أكثر بالنسبة للقناة.

وكانت دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات، باشروا صباح أمس الجمعة، بَلَاغَاً عن تعرُّض مواطنين للاعتداء من خمسة أشْخَاص مقنعين ويحملون بأسلحة رشاشة، وذلك أَثْنَاء تواجدهم باستراحة خَاصَّة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات، مما أسفر عن مقتل مواطن واختطاف آخر تحت تهديد السلاح.

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