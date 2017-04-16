«جامعة نجران» تعلن أسماء المرشحين لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة نجران نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438 / 1439هـ، البالغ عددهم 84 مرشحاً ومرشحة.

وتشمل برامج الدراسات العليا، “إدارة الأعمال للبنين والبنات، الفقه للبنين، الرياضيات للبنات، التربية الخاصة للبنين والبنات، رياض الأطفال للبنات، المناهج وطرق التدريس للبنين والبنات، اللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات”.

ودعت عمادة الدراسات العليا ،المرشحين والمرشحات للقبول إلى مراجعة العمادة لإكمال إجراءات القبول بعد مطابقة الوثائق، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا.

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