 نصيحة ذهبية من الشيخ «عائض القرني» لمواجهة أزمات ونوائب الحياة | صحيفة تواصل الالكترونية

نصيحة ذهبية من الشيخ «عائض القرني» لمواجهة أزمات ونوائب الحياة

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نصيحة ذهبية من الشيخ «عائض القرني» لمواجهة أزمات ونوائب الحياة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

وجه الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني نصيحة غالية لمواجهة مشكلات وأعباء ونوائب الحياة بعزيمة وثبات وتوكل على الله عز وجل.

وقال القرني، عبر حسابه على “تويتر”: “صارت الحياة صعبة مقلقة بحركتها وعجلتها وضجيجها فهدئ أعصابك بالتسبيح والصلاة فهذا هو الحل.. {أَلا بذكْرِ اللَّهِ تطمئِنُّ القُلُوب}”.

وأضاف، ستمر بك مشكلات وأزمات ومصائب ونوائب، إن لم تستعن عليها بذكر الله فإنك ستعيش الكدر كله، والهم أوله آخره، والحزن في منتهاه، تخلّص من الأوهام والخيالات السوداوية التي يمليها عليك الشيطان من انتظار المصائب والآلام، توكل على الله، واعلم أن الغد سوف يكون أجمل وأفضل.

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