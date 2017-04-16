ضبط شابيْن أسّسا حساباً يدعو لـ«التفحيط» عبر مواقع التواصل بـ«القصيم»

تواصل – خالد العبدالله:

تمكن مرور منطقة القصيم وبمتابعةٍ مباشرة من مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن ناصر المحترش من التوصل لمتهمين (سعوديي الجنسية) قاما بتأسيس حسابٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو للتجمعات الشبابية وممارسة التفحيط.

وفي التفاصيل قامت شعبة مرور الأسياح بالاشتراك مع شرطة المحافظة بحملاتٍ أمنيةٍ مكثفة مساء أمس أسفرت عن ضبط عددٍ من المركبات المخالفة للسير، إضافةً لضبط شابين قاما بتأسيس حسابٍ عبر شبكات التواصل الاجتماعي يدعو لممارسة التفحيط.

وتم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة تجاه الشابين، وجرى إحالتهما لمركز الشرطة المختص، كما سيتم عرضهما على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقهما.