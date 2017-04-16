 إزالة 12 منزلاً مخالفاً بمكة المكرمة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

إزالة 12 منزلاً مخالفاً بمكة المكرمة (صور)

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إزالة 12 منزلاً مخالفاً بمكة المكرمة (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

نَفَّذَتْ لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، حملة لإزالة عددٍ من التعديات والمواقع والمباني غير النظامية، والمقامة بطرق عشوائية ولا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وذلك بمشاركة فرقة من البحث الجنائي، وشرطة البلديات، وعددٍ من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وأَوْضَحَ رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن الحملة شَمِلَتْ عدداً من المواقع في المخططات التابعة للمنطقة، بعد أن تم رصد المخالفات بها، وتمت إزالة 12منزلاً مخالفاً وأحواشاً وخزانات مقامة بطرق عشوائية وغير نظامية.

وَشَدَّدَ أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، مُؤكِّدَاً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة مُتَابَعَة المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، لَافِتَاً إلى أن البلدية لديها العديد من الفِرَق الْمَيْدَانية التي تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

ودعا المهندس عراقي، المواطنين بعدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة حَتَّى لا يكونوا عُرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وَفْقَاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

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