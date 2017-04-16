غرق سفينة حربية روسية بعد اصطدامها بأخرى قبالة سواحل تركيا

تواصل ـ وكالات:

كَشَفَتْ شركة “جي آي سي” للشحن عن غرق سفينة حربية روسية بعد اصطدامها بسفينة ترفع علم توجو قبالة الساحل التركي، اليوم الخميس، وأَضَافَتْ أن التصادم بين السفينة الروسية “ليمان” والسفينة “يوزارسيف أتش” وقع في أجواء ضبابية ومع انخفاض في الرؤية.

وأَوْضَحَ مصدر مسؤول في جهاز خفر السواحل التركي أن سفينة ترفع علم “توجو” اصطدمت بسفينة استطلاع روسية على مقربة من ساحل تركيا المطل على البحر الأسود، وإنه تم إجلاء حَوَالَي 78 من طاقم السفينة الروسية.

وقَالَتْ محطة “أن تي في” التلفزيونية التركية، إن السفينة الروسية اصطدمت بأخرى تنقل مواشي. ولم يفصح المسؤول التركي عن تفاصيل عن السفينة التي ترفع علم توغو أو حال فريق العاملين بها.

وتابعت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أن رئيس الحكومة بن علي يلدرم، اتصل بنظيره الروسي ديمتري ميدفيديف للتعبير عن حزنه لاصطدام السفينة الروسية بسفينة أخرى.

من جهته، قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان: إن خفر السواحل التركي أنقذ جميع أفراد طاقم السفينة الروسية وعددهم 78 شَخْصَاً وإنهم بصحة جيدة.