«الدليل الخاطئ» فايروس يهدد ملايين الهواتف بأنظمة «أندرويد»

تواصل ـ وكالات:

قَالَتْ صحيفة “تليجراف” البريطانية: إن حوالي مليونين من مستخدمي هواتف “أندرويد” تلقوا تنبيهاً بتحميل أجهزتهم برنامجاً خبيثاً يُسَمَّى “الدليل الخاطئ”.

وأَوْضَحَ مصدر أن البرنامج الخبيث تسلل إلى الهواتف من خلال عددٍ من التطبيقات الهاتفية على “جوجل بلاي ستور”، ما بين عامي 2016، و2017، كما توارى الفايروس في الأجهزة تحت أسماء مطورين وهميين، مثل: سيرجي فيرنيك، ونيكولاي زالوبكان.

وبِحَسَبِ ما أَوْضَحَتْهُ شركة “تشيك بوينت” المختصة في الأمن الرقمي؛ فإن البرنامج الخبيث تسلل عبر تطبيقات ترشد المستخدمين إلى كيفية تشغيل بعض الألعاب الإلكترونية مثل: “بوكيمون جو”.

وتطلب التطبيقات ممن يقبلون عليها أن يقوموا بتحميل “حقوق الإدارة” على أجهزتهم، حتى تتمكن من إدخال شفرة خبيثة تتيح للقراصنة بعد ذلك الوصول إلى معلومات حساسة في الجهاز.

وتحوم الشكوك حول قراصنة روس في استهداف الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد؛ بِغَرَض التحكم فيها عن بعد، وسحب موقع جوجل التطبيقات التي تتسلل من خلالها البرنامج الخبيث إلى الهواتف.