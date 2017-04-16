10 أشياء تميّز «جالاكسي إس 8» عن «آيفون»

تواصل ـ وكالات:

يحتوي الهاتف الجديد، الذي أطلقته شركة سامسونج “جالكسي إس 8” وجالكسي إس 8 بلاس”، على 10 مميزات جديدة غير متوفرة في هواتف “آيفون” التي تصنعها شركة أبل الأمريكية وهي:

الشاشة الكبيرة التي تشكل 83% من الهاتف، كما أن للجهاز الجديد جانبين رفيعين جدا في الأسفل والأعلى. الانحناء المتناسق لواجهة الهاتف الجديد وظهره، الأمر الذي يجعل استخدامه مريحا، بخلاف “آيفون 7 بلاس” الذي يصعب على صاحبه أن يستخدمه بيد واحدة. شاشة هاتف “آيفون 7 بلاس” أصغر حجما إذا قورنت بشاشتي “جلاكسي إس 8″ وجلاكسي إس 8 بلاس”. زودت “سامسونغ” هاتفيها الجديدين بقاعدة “Dex”، لتحويل الجهازين إلى كمبيوتر عادي وربطهما بلوحة المفاتيح وماوس، الأمر الذي يتيح الانتقال من شاشة صغيرة إلى أخرى واسعة يمكن العمل عليها بشكل مريح. وزودت سامسونج هاتفها الجديد بماسح لقزحية العين التي تتيح للمستخدم أن يصل إلى جهازه عبر النظر إلى سطحه فقط، وهي ميزة تتفوق على ماسح بصمة الأصبع الذي زودت به آبل أجهزة آيفون في وقت سابق. يمكن لهاتفي سامسونج الجديدين أن يتعرفا على المستخدم من خلال وجهه، عبر الكاميرا الأمامية للجهازين. يتيح هاتف سامسونج الجديد المساعد الرقمي Bixby الذي يجعل المستخدم قادرا على تنفيذ أوامر معينة من خلال الإملاء الصوتي؛ حيث قالت الشركة الكورية الجنوبية إن مساعدها الرقمي يفهم السياق الذي تجري خلاله الأوامر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وهو أمر لا يتوفر في آيفون. تتيح هواتف سامسونغ ميزة الشحن اللاسلكي، وهي خاصية لا تتوفر في هواتف آيفون رغم التقارير التي تؤكد أن الشركة الأميركية تعمل على إضافتها في آيفون 8. يعتمد هاتفا سامسونج على معالج Snapdragon 835 من شركة كوالكوم بمعمارية من قياس 10 نانومتر. وقالت الشركة إن هذا المعالج سيتيح عمرا أطول لبطارية الهاتف. فيما تعتمد أبل على معالجات بمعمارية أقل تطورا. يتيح جالكسي إس 8 تقنية Iris التي تمكن المستخدم من نسخ النصوص الموجودة في الصور الرقمية وتحريرها بشكل سلس. وهي ميزة لا تتوفر في آيفون.

ومن المزايا التي تتوفر في جالكسي إس 8 ولا تتوفر في آيفون 7 تقنية بلوتوث 5.0 التي توفر سرعة أكبر وجودة أعلى في الاتصال عبر هذه التكنولوجيا.