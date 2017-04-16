شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن حجزه بالطائرة

تواصل- وكالات:

قالت شركة الطيران الأمريكية، يونايتد أيرلاينز، ‘‘إنها ستمنح 10 آلاف دولار لكل مسافر يتخلى عن مكانه إذا كانت الحجوزات زائدة عن سعة طائراتها‘‘.

وجاء هذا القرار عقب تحقيق فتحته الشركة في قضية رجل أُخرج بالقوة من الطائرة الشهر الماضي، وظهرت صور الرجل وهو يسحل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقد الدكتور “ديفيد داو”، أسنانه الأمامية وكُسر أنفه عندما سحبه رجال الأمن بالقوة لإخراجه من الطائرة، التي كانت متجهة إلى لويفيل من شيكاغو، بهدف توفير أماكن لأفراد من طاقم الطائرة، وأثارت القضية سخطا واسعا، وانتقادات حادة للشركة، وشاهد ملايين الناس صور الحادث على الانترنت.

وتعرضت “يونايتد أيرلانز” لانتقادات، الأربعاء الماضي، بعدما كشفت التحقيقات أن أرنبا عملاقا نفق، وهو ينقل على إحدى طائراتها. فقد عثر على الأرنب سيمون، وطوله 90 سنتيمترا، ميتا عندما وصلت الطائرة، التي كان على متنها، إلى مطار شيكاغو أوهارا في رحلة من مطار هيثرو بلندن.

وسحل أفراد الأمن الدكتور “داو”، الفيتنامي الأمريكي، والبالغ من العمر 69 عاما، لإخراجه من الطائرة بالقوة، بعدما رفض ترك مكانه، قائلا ‘‘إنه لابد أن يذهب لرعاية مرضاه‘‘.