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بالوثائق والمستندات.. أكاديمي يطالب بالتحقيق مع مسؤول كبير بإحدى الجامعات بالرياض؟

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بالوثائق والمستندات.. أكاديمي يطالب بالتحقيق مع مسؤول كبير بإحدى الجامعات بالرياض؟

تواصل – سامي الثبيتي:

طالب وافي بن عبدالله، باحث الدكتوراه المهتم بالابتعاث، بالتحقيق في واقعة قبول نجل مَسْؤُول كبير بإحدى الجامعات في العاصمة الرياض، وثلاثة آخرين بالدراسات العليا، رغم أن تقديراتهم لا تؤهلهم لذلك، في وقت رفض قبول طالبة حاصلة على درجة “الامتياز” مع مرتبة الشرف الأولى.

المستندات والوثائق

وعرض “وافي” في حسابه على موقع التواصل “تويتر”، المستندات التي تدعم طلبه بالتحقيق في الواقعة، أولها الخطاب الموجه إلى عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الإمام، حول قرار مجلس عِمَادَة الدراسات العليا الذي يفيد بقبول بعض الطلاب تقديرهم “جيد”.

اللائحة الموحدة

وقال وافي بن عبدالله: “كان هذا مقَبُولاً لأن اللائحة الموحدة تسمح بذلك، لولا أن اطَّلَعَت على مخالفات كبرى لا يوجد لها أية مسلك نظامي، وسوف أسردها في الردود التالية، وأورد نص المادة الخامسة عشرة من اللائحة.

وكشف باحث الدكتوراه أن نجل مَسْؤُول الجامعة الكبرى لم يخضع لاختبار “قياس” وقال: “كيف يقبل ابن المَسْؤُول الكبير وهو لم يُختبر قدرات الجامعيين في حياته، كما تشهد بذلك بيانات مركز قياس الرسمي؟! وَأَكَّدَ “وافي” أنه بحث في اختبارات قياس ولم يجد اسم ابن السؤل الكبير في أي اختبارات لـ”قياس”، وأورد صورة من نتيجة البحث في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

تخالف القاعدة التنفيذية

وتابع “وافي عبدالله” كشف المستندات، وتساءل: لماذا تخالف القاعدة التنفيذية الخَاصَّة من نظام الدراسات العليا بجامعة الإمام مادة 5 قاعدة تنفيذية 13 – 5 هل لأنه ابن مَسْؤُول كبير في الجامعة مثلا؟! وأورد نصوص المواد.

نموذج صارخ لطالبة متميزة

وأورد “وافي عبدالله” نموذجاً صارخاً لطالبة متميزة حاصلة على تقدير “امتياز”، ولم يتم قبولها، وتساءل: “من الذي أباح لكم رفض طالبة بنفس البرنامج (ماستر إدارة أعمال) ومعدلها 4.88 من 5 بمرتبة الشرف الأولى، وتفضلون عليها من تقديره جيد ولم يُختبر قدرات؟!

التهميش.. وقبول الواسطة

وتساءل باحث الدكتوراه: هل تجوز مخالفة الأنظمة وتهميش المتميزين وقبول الواسطة؟ وأَضَافَ قَائِلاً: لن تفتح صفحة بموقع عِمَادَة الدراسات العليا إلا وتصدم لكثرة ما يعرض من اشتراط لقدرات الجامعيين، ما الذي جعل ابن المَسْؤُول الكبير تجاوز القنطرة؟!

أين اختبار ابن المَسْؤُول الكبير؟

وتوالت تساؤلات “وافي عبدالله”: أين اختبار ابن المَسْؤُول الكبير للنسب أو ما يعادلها والتي تعد شرطاً للقبول في برنامج ماستر إدارة الأعمال لديكم؟! عجبا للموازين العوجاء!

واختتم “وافي” تغريداته بدعوة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق، قَائِلاً: “يا هيئة مكافحة الفساد.. هنا ما يتعلق باختصاصكم؟”.

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