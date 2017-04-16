 حملة «في خدمة مكة» تزيل كتابات الجدران (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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حملة «في خدمة مكة» تزيل كتابات الجدران (صور)

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حملة «في خدمة مكة» تزيل كتابات الجدران (صور)

تواصل- عبدالرحمن المحمادي:

قاد مساعد أمين العاصمة المقدسة للعلاقات العامة والاتصال الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل، حملة لطمس معالم العبث والكتابات الجدارية المشوهة للمنظر العام، ضمن حملة “في خدمة مكة” والتي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة حاليا في أحياء مكة المكرمة.

وقال توكل: ‘‘إن الامانة قامت بوضع خطة مكثفة ضمن الحملة وبالتعاون مع عمد الأحياء ومراكز الخدمات، تشمل الاهتمام بنظافة المدينة والعناية بالساحات والحدائق العامة وإجراء اعمال الإصلاحات للشوارع والانارة ومراقبة الاصحاح البيئي وغيرها من الخدمات البلدية‘‘ حيث باشرت الفرق البلدية بتنفيذ خطة مقسمة إلى مراحل، تهدف في مجملها إلى إعادة تأهيل الأحياء السكنية ومراقبتها وتنفيذ مختلف الخدمات البلدية بها.

وأشار الدكتور سمير توكل إلى أنه ضمن فعاليات الحملة تم طمس الكتابات التي طالت عدد من المرافق العامة كالحدائق والساحات البلدية والمدارس في عدد من المواقع بنطاق بلدية المسفلة الفرعية، وبمشاركة (10) فرق تطوعية والإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية وإدارة صيانة المرافق وعدد من مدارس المنطقة، منوها بأن الحملة تهدف إلى التعريف بهذه السلوكيات الفردية الخاطئة، التي تشوه المنظر العام.

وشدد على أن حماية الممتلكات العامة من مظاهر العبث هو من أولويات اهداف الحملة التي تنفذ بالشراكة مع المجتمع، من خلال نشر هذه الثقافة والمحافظة على هذه الأماكن يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجميع.

وفي ذات السياق وضمن الحملة نفسها، شكلت الأمانة عدد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة الحشرات، بلغ عددها (24) فرقة مكونة من (120) فنيا، ومزودين بحوالي (50) سيارة من سيارات الرش الفراغي والسيارات المنزلية، وتم القيام بحملة على المنازل والمساجد، غطت خلالها أكثر من (1200) وحدة سكنية و(23) عمارة تحت الإنشاء و(14) مسجدا، وتم استخدام ما يقارب من (7000) لتر من المبيدات الحشرية.

وأختتم توكل حديثه مؤكداً بأن الحملة ولله الحمد حققت نتائجا ايجابية في تنفيذ الخدمات المختلفة في مرحلتها الثانية والتي شملت نطاق بلدية المسفلة، في حين غطت المرحلة الاولى منطقة بطحاء قريش.

وأشار إلى أن جميع أحياء مكة المكرمة سيتم تغطيتها في المراحل القادمة من الحملة بإذن الله، مبديا تفاؤله بالتعاون من قبل المواطنين وكافة فئات المجتمع الذين تفاعلوا مع الحملة في مختلف مراحلها وساهموا في انجاحها وبما يؤكد حرص الجميع على الارتقاء بمستوى الخدمات.

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