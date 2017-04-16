400 موظف يشتكون فصلهم من «صحة جازان» بدون سابق إنذار (فيديو)

تواصل – نايف عريشي:

رغم اعترافها بوجود حالات لحمى الضنك في جازان قامت الشؤون الصحية بالمنطقة، صباح اليوم الأربعاء، بفصل ٤٠٠ موظف سعودي يعملون بمختلف محطات نواقل المرض بجازان.

وأبدى عدد من الموظفين لـ”تواصل” استياءهم من القرار المفاجئ، مطالبين إمارة المنطقة بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم وإنصافهم.

وقال مشبب لواء، وعصام شيخ، ومحمد مطري، ومهدي فقيهي: “إن القرار مفاجئ بالنسبة لهم متسائلين عن مصيرهم وأسرهم بعد الفصل خَاصَّة أَنَّهم مقبلون على شهر فضيل، وتطلب أسرهم احتياجات خَاصَّة خلال هذا الشهر”.

وأَضَافَ إبراهيم هدشان: أنه يعمل منذ خمس سنوات في مكافحة نواقل المرض كعامل موسمي، ويقوم بواجبه على أحسن حال، إلا أنه فوجئ بالفصل صباح اليوم الأربعاء، من دون سابق إنذار، مضيفاً أنه يعول ٩ من الأبناء والوظيفة تساعده في تلبية احتياجاتهم، والآن لا يدري أين يذهب بعد أن ألغت الصحة عقودهم بدون أسباب تذكر، مُطَالِبَاً سمو أمير المنطقة ووكيل الإِمَارَة بالتدخل لإنهاء معاناتهم وأسرهم من هذا القرار التعسفي على حد تعبيره.