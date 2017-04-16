بالفيديو.. شاحنة تتعلق في الهواء على طريق جبلي وعر بـ«الطائف»

تواصل – الطائف:

أَظْهَرَ مقطع فيديو، نجاة قائد شاحنة أمس الأربعاء من الموت، بعد أن انحرفت سيارته وخرجت عن الطريق الجبلي في عقبة الصفيحة بجنوب الطائف، وكادت تسقط أسفل الوادي.

وخرجت الشاحنة عن الطريق لوجود انحراف شديد فيه، وفقد سائقها السيطرة عليها، وتجاوزت الحواجز الأسمنتية بكاملها بعد أن حطمتها، وواصلت طريقها إلى الوادي، إلا أنها توقفت بعد أن أصبح جزء كبير منها معلقاً في الهواء.

وتسود منطقة الحادث، وهي عقبة الصفيحة بجنوب الطائف التي تربط ترعة ثقيف بمركز المرقبان بني ذبيان بتهامة، المنعطفات الخطرة والضيقة، وكادت التريلا تسقط في هاوية سحيقة، لكنها توقفت وتعلقت مقدمتها في الهواء، وتمكن قائدها من الخروج قبل أن تسقط.