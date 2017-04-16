شرطة جازان تحبط تهريب 31 بلاطة حشيش و700 حزمة قات (صور)

تواصل – نايف عريشي:

نجح رجال اﻷمن بشرطة منطقة جازان في إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات في عدد من العمليات اﻷمنية المنفصلة التي نُفذت بعدد من محافظات المنطقة، شَمِلَتْ: جبال الحشر، والفطيحة، والحقو، وبلغازي، والعيدابي.

وتمكَّن رجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر في العملية اﻷولى من إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر حاولت مجموعة من اﻷفارقة تهريبها بمنطقة جبلية وعرة، وذلك بمشاركة فرقة من مكافحة المخدرات رغم قيام المهربين اﻷفارقة بإطلاق النار تجاه رجال اﻷمن فتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف والرد عليهم بالمثل؛ ما أسفر عن إصابة شخصين منهم واﻹطاحة بالبقية، وعُثر بحوزتهم على 31 بلاطة من الحشيش المخدر.

وشهدت العملية الثانية التي نفذها رجال اﻷمن بشرطة محافظة بلغازي، ضبط 4 مركبات مختلفة عُثر بها على 88 حزمة من نبات القات المحظور.

وفي العملية الثالثة، تَمَكَّنَ رجال اﻷمن بشرطة الفطيحة من ضبط مركبة نقل متوسط يستقلها وافد آسْيَوِيّ عُثر بها على 132 حزمة من القات مخبأة بشكل محكم بالتجويف الداخلي لصندوق المركبة.

أما العملية الرابعة والتي نفذها رجال اﻷمن بشرطة محافظة العيدابي، فقد أَسْفَرَتْ عن ضبط ثلاث مركبات إحداها مسروقة ومعمم عنها مِنْ قِبَلِ شرطة منطقة الرياض، عُثر بها على 79 حزمة من نبات القات.

وفي العملية الخامسة، تَمَكَّنَ رجال اﻷمن بشرطة الحقو من ضبط كمية من القات المحظور بمركبة من نوع أوريون عقب الاشتباه بها واﻹيعاز لقائدها بالتوقف إلا أنه رفض الانصياع للأمر والفرار لإحدى الطرق الفرعية بالحقو؛ ليتم تضييق الخناق عليه وإيقافه بالقوة الجبرية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على 589 حزمة من القات المحظور.