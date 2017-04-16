أمير الرياض خلال استقباله نائبه الجديد: ما كُلفْتَ به مسؤولية وأمانة عظيمة (صور)

تواصل ـ واس:

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي قدم للسلام على سُمُوِّه عقب تعيينه في منصبه نائباً لأمير الرياض.

ورحب أمير منطقة الرياض بنائبه، مُؤكِّدَاً أهمية المسؤولية والأمانة العظيمة التي كُلف بها، دَاعِيَاً الله العلي القدير له بالتوفيق والسداد.

من جهته، أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن بالغ شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر، وقال: “نستمد العون بعد الله من توجيهات سموكم، وخبرتكم الطويلة في إمارات مناطق المملكة، ونسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن نكون خيرَ عونٍ وسند لكم، لخدمة الدين ثُمَّ الملك والوطن”.