بسبب المخالفات.. «صحة جدة» تغلق 106 منشآت خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري

تواصل – نايف الحربي:

أَوْضَحَتْ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن مؤشر الأداء لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 1438هـ في مجال عملها في إصدار التراخيص الطبية، والجولات الميدانية، والمخالفات، والشَكَاوَى.

وبلغ عدد الجولات الميدانية على الصيدليات الخَاصَّة بمحافظة جدة 1277 جولة خلال الفترة الماضية، وكذلك 35 جولة على الصيدليات التي بداخل المستشفيات، في حين بلغ عدد الجولات الميدانية على وحدات الأدوية المخدرة 86 جولة.

وأَصْدَرَتْ 35 ترخيصاً مبدئياً للصيدليات الأهلية و11 ترخيصاً نهائيّاً للصيدليات، أما المؤسسات الصحية فقد تم إصدار 79 ترخيصاً مبدئيّاً لتلك المؤسسات الصحية، وكذلك تم تجديد تراخيص 147 مؤسسة صحية، أما تراخيص المزاولين فقد تم تجديد 5429 ترخيصاً؛ حيث إن المعدل الزمني لتجديد تراخيص المزاولين هو 5 أَيَّام عمل، كما بلغت الجولات الميدانية على المؤسسات الصحية الخَاصَّة 1073 جولة خلال نفس الفترة.

وبَيَّنَتْ صحة جدة بأن المخالفات التي تم رصدها من خلال الجولات بلغ 1323 مخالفة، وتم إغلاق 106 منشآت صحية؛ لعدم التقيد بتجديد التراخيص، أو العمل بترخيص مبدئي، أو بقرار لجنة المخالفات.

وأَشَارَتْ صحة جدة على ضرورة الالتزام في تطبيق الأنظمة على كل من يخالف أنظمة وشروط العمل بوزارة الصحة من أي منشأة طبية بجدة، وحرصها دَائِمَاً للمحافظة على صحة المستفيدين والمراجعين للمنشأة الطبية بالقطاع العام والخاص، ومتابعة كل ما يجري في هذا القطاع بشكل مستمر، وبما يضمن تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.