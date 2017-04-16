القبض على 8 جناة تورطوا في ارتكاب 25 عملية سرقة بالرياض

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثمانية جناة تورطوا في قضايا سرقة الصيدليات وتوقيف المارة والدخول على العاملين في المحال التجارية وسرقة أموالهم ومقتنياتهم تحت تهديد السلاح.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، أن الجهود الميدانية أسفرت –بفضل الله- عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة وهم (ستة سعوديين ونازحان تراوحت اعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث).

وأضاف، بسماع أقوالهم، أقروا بارتكاب خمسة وعشرون عملية سرقة انتشر لبعضها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سجلتها كاميرات المراقبة، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرطة الرياض موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم وأرشدوا إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها.

وتابع، تم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.