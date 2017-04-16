بريدة.. المحكمة الإدارية ترفض دعوى تعويض والد «قتيل الكلاب»

تواصل- بريدة:

رفضت المحكمة الإدارية بمدينة بريدة الدعوى المقامة من أحد المواطنين، ضد أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية القوارة، والتي يطالب فيها بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال، إثر نهش كلاب ضالة لجسد ابنه «عبدالله» البالغ من العمر تسعة أعوام حتى فارق الحياة.

وساقت المحكمة الإدارية من خلال محاضر الجلسات مجموعة من المبررات، التي قالت ‘‘إنها تنفي الحق في المطالبة، ومن ضمنها توقيع والدي الطفل وثلاثة شهود على محضر بأن ليس لهما أي مطالبة على أحد، ولا يرغبان في تشريح جثمان ابنهما المتوفى، وغير ذلك من المبررات‘‘.

وكان فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة القصيم، وبناء على توجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، قد قام بالتحقيق مع مسؤولين في بلدية القوارة إثر وفاة الطفل نتيجة نهش الكلاب لجسده، وانتهى التحقيق باقتراح عقوبات تأديبية بحق المخالفين لإخلالهم بالواجبات الوظيفية، وذلك وفق نظام تأديب الموظفين، وفقاً لـ “الوطن”.