 إزالة 30 حظيرة عشوائية ومصادرة 60 كيلو أسماك تالفة في مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

إزالة 30 حظيرة عشوائية ومصادرة 60 كيلو أسماك تالفة في مكة

0
إزالة 30 حظيرة عشوائية ومصادرة 60 كيلو أسماك تالفة في مكة

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس حوالي (60) كيلو من الأسماك التالفة بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي ومحال قلي الأسماك بمنطقة الكعكية للاطلاع على تجهيزاتها والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وقد تم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحال بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية بأن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة سوق السمك بصورة مستمرة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وصلاحية المواد المعروضة حرصا على سلامة المستهلكين.

وعلى ذات الصعيد قام مراقبو بلدية الشوقية بجولة ميدانية على حلقة المواشي بالكعكية خلال الأيام الماضية، وضبطوا خلالها العديد من المخالفات، حيث تمت إزالة (30) حظيرة من الحظائر العشوائية المخالفة للاشتراطات الصحية والأنظمة، مع أخذ التعهدات اللازمة على المخالفين بعدم تكرارها وتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام.

وأكد رئيس البلدية، بأن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة لمتابعة كافة أسواق المنطقة وإزالة أي مخالفات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي وتشكل خطراً على الصحة العامة.

 

شاهد ايضا

تبوك.. ورشة عمل تناقش ضوابط قبول الطلاب في «المدارس الأجنبية»

تبوك.. ورشة عمل تناقش ضوابط قبول الطلاب في «المدارس الأجنبية»

رئيس الهيئة الملكية بالجبيل: مشروع «منزل منتصف الطريق» يسهم في علاج المُدمنين

رئيس الهيئة الملكية بالجبيل: مشروع «منزل منتصف الطريق» يسهم في علاج المُدمنين

«هلال جدة»: 9 إصابات وحالة وفاة في حادث على طريق «رابغ- حجر» (صور)

«هلال جدة»: 9 إصابات وحالة وفاة في حادث على طريق «رابغ- حجر» (صور)

«جوازات الباحة» تواصل التعريف بحملة «وطن بلا مخالف»

«جوازات الباحة» تواصل التعريف بحملة «وطن بلا مخالف»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>