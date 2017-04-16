«الشورى» يسقط توصية إنشاء كلية رياضية للبنات

تواصل – الرياض:

أسقط مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، توصية تطالب بإنشاء كليات رياضية للبنات ونصها “على وزارة التعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة العمل على افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة”.

استمع المجلس إلى صوتين مؤيدين للتوصية منهما اللواء علي التميمي، الذي لفت إلى أن الدولة تتجه إلى دعم المرأة في ممارسة الرياضة، سواء المشي أو الجري داخل المراكز التجارية أو في الأماكن الخاصة بالنساء، مؤكداً أن هناك عدداً من الأندية الخاصة، التي أغلقت جزءا من مبناها لتحويله إلى أندية خاصة بالنساء وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، بحسب “الوطن”.

فيما عارض التوصية الدكتور محمد الوكيل، مؤكداً أن التوصية تدعو إلى إنشاء كليات للتربية البدنية، وقائلاً: “لو كان أصحاب التوصية طالبوا بدراسة فكرة إنشاء كليات للتربية البدنية لكان أنسب”، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه الكليات يتطلب كوادر بشرية نسائية متخصصة ووظائف.

بدوره، عارض الدكتور عدنان البار التوصية، مؤكداً أنها مبنية على تنظير وتحتاج إلى إثبات، وقائلاً “يجب علينا أن نتفق أن أصل الفكرة صحيح، ولكن الكليات الرياضية والأقسام الرياضية الحالية في الجامعات والكليات الخاصة بالشباب لم تثبت جدواها على أرض الواقع بعد كل هذه السنوات، فكيف ستحقق الكليات الرياضية النسائية أهدافها”.