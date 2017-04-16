 وزير التجارة لـ«الشباب»: ابدأوا مشروعاتكم وتسهيل الإجراءات من أولوياتنا | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التجارة لـ«الشباب»: ابدأوا مشروعاتكم وتسهيل الإجراءات من أولوياتنا

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وزير التجارة لـ«الشباب»: ابدأوا مشروعاتكم وتسهيل الإجراءات من أولوياتنا

تواصل – الرياض:

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن شباب المملكة ينتظرهم مستقبل واعد في ضوء رؤية المملكة 2030، داعيًا إياهم للتفاؤل والبدء في أعمالهم التجارية وإدراك الفرص الاستثمارية، وكسر رهبة الخوف من الفشل.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة حوار الشباب في منتدى الغد الخامس تحت شعار “معا نبني الغد” أمس الثلاثاء، إن “الشباب هم مصدر الإلهام وصناع الأمل، ومرتكز أساسي في تنمية الوطن، حيث يستطيع الشاب استخراج ملف العمل والزكاة والتأمينات بمجرد إصدار السجل التجاري إلكترونيا في خطوة واحدة، وتسهيل الإجراءات من أولوياتنا”.

وأشار وزير التجارة إلى أن نظام المنافسات الحكومية سيكون محفزاً للتوطين والمحتوى المحلي، والأنظمة التشريعية سُتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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