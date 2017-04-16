 «عبدالله الزهراني» رئيساً لجمعية تحفيظ القرآن في «الباحة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«عبدالله الزهراني» رئيساً لجمعية تحفيظ القرآن في «الباحة»

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«عبدالله الزهراني» رئيساً لجمعية تحفيظ القرآن في «الباحة»

تواصل – محمد المقصّي:

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن علي الزهراني.

وقد وجه رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، دَاعِيَاً الله عَزَّ وَجَلَّ أن يعينه وإخوانه على أداء الأمانة على أكمل وجه.

“تواصل” تبارك للدكتور الزهراني هذا التعيين، سائلين الله عَزَّ وَجَلَّ له التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن، والتوفيق في حياته العملية والمهنية.

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