 تبوك.. ورشة عمل تناقش ضوابط قبول الطلاب في «المدارس الأجنبية» | صحيفة تواصل الالكترونية

تبوك.. ورشة عمل تناقش ضوابط قبول الطلاب في «المدارس الأجنبية»

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تبوك.. ورشة عمل تناقش ضوابط قبول الطلاب في «المدارس الأجنبية»

تواصل – واس:

نظَّم مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك بالتعاون مع إدارة الاختبارات والقبول أمس، الاثنين، ورشة عمل عن ضوابط قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجْنَبِيَّة، وذلك في مقر المدرسة التركية بتبوك بمشاركة قيادات المدارس الأجْنَبِيَّة والعالمية.

وناقشت الورشة التحويل من المدارس الحكومية والأهلية إلى المدارس الأجْنَبِيَّة والعكس، كما تناولت ضوابط قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجْنَبِيَّة والعالمية، وما ورد في دليل القبول والتسجيل في هذا الشأن.

وقدم مدير مكتب التعليم الأهلي شكره للمشاركين في الورشة ولمدير إدارة الاختبارات والقبول على تعاونهم في تنظيم الورشة، مُؤكِّدَاً على جميع قيادات المدارس بالالتزام بما تضمنته لائحة قبول وتسجيل الطلاب والطالبات.

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