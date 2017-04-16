 مؤسس «ويكيبيديا» يكشف عن إنشاء موقع جديد لمحاربة الأخبار المزيفة | صحيفة تواصل الالكترونية

مؤسس «ويكيبيديا» يكشف عن إنشاء موقع جديد لمحاربة الأخبار المزيفة

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مؤسس «ويكيبيديا» يكشف عن إنشاء موقع جديد لمحاربة الأخبار المزيفة

تواصل ـ وكالات:

كشف مؤسس موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية، جيمي ويلز، عن إنشاء موقع نشر جديد يهدف إلى محاربة الأخبار المزيفة، وَذَكَرَتْ صحيفة “الجارديان” البريطانية أن اسْم الموقع الجديد سيكون “ويكيتريبون”، مضيفة أن ويلز سيجمع المال للموقع من خلال حملة تمويل جماعية.

ويعتزم ويلز تغطية القضايا العامة مثل الأوضاع السياسية في الدول المختلفة، والمواضيع العلمية والتكنولوجية، وقال إن الموقع الجديد سيسمح للصحفيين المهنيين والقراء بالتعاون في كتابة الأخبار فور حدوثها.

يَأْتِي هذا القرار بعد أن واجهت المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل: موقع” فيسبوك”، موجة من الانتقادات المستمرة بسبب إخفاقهم في مراقبة الأخبار الخاطئة والمزيفة على الإنترنت.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن موقع “ويكيبيديا” تعرض لانتقادات مشابهة من الخبراء والأكاديميين؛ بسبب طبيعته المفتوحة التي تسمح لأي شخص بكتابة المعلومات؛ مِمَّا يجعله أقل موثوقية من المواقع الأخرى.

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