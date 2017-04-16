«العمل»: تحثّ المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام على اللجوء إليها

تواصل – خالد العبدالله:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد الشكاوى المقدمة من عملائها ضد مكاتب وشركات الاستقدام بلغت 4762 شكوى خلال عام 2016، وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وعالجت الوزارة 2829 شكوى، بينما لا تزال 1933 شكوى تحت الإجراء والنظر لدى مكاتب العمل في المناطق، داعية جميع المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً منها على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة.

وأكدت الوزارة، استمرار الحملات الزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.