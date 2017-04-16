نصائح ذهبية لاختيار حقيبة «اللابتوب» المناسبة

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يَنصح الخبراءُ عند شراء حقيبة ظهر لجهاز اللاب توب بضرورة مراعاة مقاس الشاشة، حيث قد تتعرض الأجهزة الباهظة التكلفة للانزلاق والحركة في جيوب الحقائب كبيرة الحجم، ولا يقتصر الأمر على مراعاة مقاس الشاشة فقط، بل يتعين على المستخدم الانتباه إلى الأبعاد الكلية لجهاز اللاب توب مثل نوعية الإطار المحيط بالشاشة وكذلك سُمك الجهاز.

وينبغي أن تشتمل حقيبة الظهر على بطانة جيدة وأن توفر مكاناً كافياً لجهاز اللاب توب ووحدة الإمداد بالطاقة الكهربائية والملحقات التكميلية، وبعد ذلك ينبغي مراعاة وزن حقيبة الظهر ومتانتها ومقاومتها للتآكل، بالإضافة إلى الاهتمام بأن يكون شكلها مناسبا للحمل على الظهر وأن تكون مريحة عند الحمل.

وينبغي أن يتناسب تصميم الحقيبة وخاماتها مع غرض الاستعمال، بالإضافة إلى أن البطانة المريحة تُسهل من عملية حمل حقيبة الظهر وحقائب اللاب توب في الرحلات الطويلة بصفة خاصة، وتظهر المزايا العملية لحقائب الظهر المزودة بتروللي من فئة 2 في 1، عند الحاجة لقطع مسافات طويلة، عند السير في المطارات مثلا؛ حيث تشتمل هذه الموديلات من حقائب الظهر على عجلات ومقبض تلسكوبي لسحب الحقيبة على الأرضيات.

وعند قيادة الدراجات الهوائية وحمل حقيبة اللاب توب تظهر أهمية وجود حزام الصدر والخصر لتثبيت الحقيبة بشكل أكثر أمناً. وفي حال استعمال جهاز اللاب توب بكثرة أثناء التنقل والتجول، فمن الأفضل اختيار حقيبة ظهر بخامات طاردة للماء وسهلة التنظيف.

ومن ضمن الأمور الواجب مراعاتها عند شراء حقيبة الظهر لجهاز اللاب توب، ضرورة توافر جيوب إضافية للأغراض اليومية، مثل المحفظة والهاتف الذكي أو سلسلة المفاتيح، حتي يسهل الوصول إلى هذه الأغراض بسرعة وسهولة أثناء التنقل والتجول، دون الحاجة إلى فتح الدرج الرئيسي، ومن المستحسن أيضاً أن يكون قاع الحقيبة صلبا ومقاوما للصدمات والماء.

وإلى جانب راحة الحمل فإن حقيبة اللاب توب أو حقيبة الظهر ينبغي أن يكون مظهرها جذاب، وأوضح ديني هارتمان، من بوابة التقنيات “نوتبوك بيليجر.دي”، قائلاً “حقيبة اللاب توب الجيدة يجب أن تمتاز بوظائف مفيدة وتصميم عصري”، نظراً لأن الحقيبة لا تعتبر في نظر الكثيرين مجرد وسيلة لنقل جهاز اللاب توب، ولكنها تعد أحد الإكسسوارات، وبالتالي فإنه لابد من التركيز على جودة التصنيع والخياطة الأنيقة، علاوة على أن الأقفال وأحزمة الكتف والتجهيزات الأخرى يجب أن تتحمل الإجهادات الشديدة.