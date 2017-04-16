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«الصندوق العقاري»: 4 تحديات تقف أمام توفير السكن للمواطنين

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«الصندوق العقاري»: 4 تحديات تقف أمام توفير السكن للمواطنين

تواصل ـ الرياض:

قال صندوق التنمية العقاري ‘‘إن هناك 4 تحديات رئيسية تعيقه عن أداء عمله في توفير السكن للمواطنين، أبرزها عدم توافر أراضٍ بأسعار مقبولة لإنشاء مساكن‘‘.

وأوضح الصندوق ضمن تقريره السنوي الذي تجرى دراسته من قبل لجنة مختصة في مجلس الشورى، أن التحديات الأخرى هي محدودية فرص الحصول على التمويل، وعدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم، فضلاً عن انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان، وفقا “الرياض”.

واقترح الصندوق، عدداً من الإجراءات لمواجهة الصعوبات التي تواجه عمله، منها تنويع المنتجات وبرامج التمويل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والعمل على إطلاق برنامج قرض الاستثمار والمساهمة ببرنامج تطوير أواسط المدن، لافتاً إلى أنه يعمل على إقرار بعض التنظيمات المتعلقة بزيادة العرض.

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