 أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تحدد 2 مايو موعد لجلسة المعتقل حميدان التركي | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تحدد 2 مايو موعد لجلسة المعتقل حميدان التركي

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أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تحدد 2 مايو موعد لجلسة المعتقل حميدان التركي

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

قالت لمى التركي، ابنة المعتقل في الولايات المتحدة، حميدان التركي، ‘‘إن لجنة الإفراج المشروط في كولورادو حددت موعد جلسة والدها في 2 مايو‘‘.

يُشار إلى أن “التركي” طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

واعتُقل للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان في نوفمبر 2004م بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ولم يكن الاعتقال من قِبل سلطات الهجرة فقط، بل كان معهم أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (F.B.I)، قبل أن يتهم في قضية الإساءة لخادمته الإندونيسية، ويعتقل في يونيو 2005، فيما حظيت قضيته باهتمام رسمي وشعبي واسع بالسعودية.

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