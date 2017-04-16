 «هيئة الطيران»: لم نرفع أسعار مواقع إيجار السيارات في مطار جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«هيئة الطيران»: لم نرفع أسعار مواقع إيجار السيارات في مطار جدة

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«هيئة الطيران»: لم نرفع أسعار مواقع إيجار السيارات في مطار جدة

تواصل- جدة:

نفى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، طارق العبدالجبار، زيادة أسعار مواقع إيجار السيارات في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفقاً لـ”الرياض”.

وقال “العبد الجبار”، “العقود كما هي عليه في السابق، وسبب الانسحاب لبعض الشركات التي كانت تملك مساحات كبيرة في المطار، يعود لرغبتها في التحكم في المواقع، وطلبها عدم فتح المجال لشركات كثيرة، وكما هو معروف فإن فتح المجال للتنافس يسهم بجودة الخدمة، ويقلل من الأسعار للمستهلك”، مشيراً إلى تعلل تلك الشركات بزيادة الأسعار من الهيئة عند تجديد العقود معها.

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