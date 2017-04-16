صرف المكآفات والعلاوات والمزايا المالية لجميع موظفي الدولة 30 شعبان القادم

تواصل – الرياض

قال وزير الدولة الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ ، أن الأمر الملكي بإعادة صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه، جاء استجابة لما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الى المقام السامي،

وأضاف “آل الشيخ” وأضاف أن القرار 551 الخاص بوقف البدلات والعلاوات، كان به مادة نصت على أنه سيتم إعادة النظر في القرار لاحقا في ظل المستجدات .

وتابع في حديثه لـ “العربية” قائلا “خلال العامين الماضيين اتخذت الحكومة إجراءات كثيرة، من أجل ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، وبعد مراجعة نتائج الربع الأول من هذا العام، وجدنا أن الكثير من البرامج والقرارات التي اتخذت حققت زيادات في الإيرادات وخفضت المصروفات ، وأرقام الميزانية في الربع الأول أفضل بكثير مما توقعنا في الميزانية.”

وأضاف وزير الدولة ، “من ثم تم الرفع من قبل رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، بالعادة البدلات والعلاواتـ بعد 8 شهور من قرار وقفها ، وهذا القرار كانت الفكرة منه أن صدر نتيجة للظروف في هذا الوقت .”

فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، أن إعادة صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي صدر الأمر الملكي ، بإعادتها إلى ما كانت عليه، وعددها 51 بدلاً ومكافأة، سيكون مع نهاية الشهر المقبل.

وطبقا لتصريح “الجدعان”، سيتم صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين مع رواتب برج “الجوزاء”، الذي يوافق صرفه الثلاثين من شعبان القادم، وبدون أثر رجعي.