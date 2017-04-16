الإطاحة بالمعتدين على رجل مرور في «طريف» أثناء تأدية عمله (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شرطة محافظة طريف من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على رجل مرور وهو يقوم بتأدية عمله في وضح النهار.

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وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، ‎العقيد طارق الربيعان، أنه تم القبض على الأشخاص، ومن ضمنهم السائق الهارب المتسبب في هذا الاعتداء، خلال وقت وجيز من حدوث الاعتداء؛ وجرى إيقافهم لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم عرضهم على جهة الاختصاص.

وأكد الربيعان أن ‎الإدارة العامة للمرور ستقف بحزم ضد المخالفين والمتجاوزين، وستطبِّق عليهم أشد العقوبات النظامية.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشباب، وخلال المضاربة اعتدى البعض منهم على رجل المرور خلال تأديته مهام عمله وسط الطريق العام.