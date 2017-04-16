الحكم بالقتل على مواطن فتح النار من رشاش آلي عدة مرات على شرطة العوامية

تواصل – علي الصغير :

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهما (سعودي الجنسية)، بالقتل تعزيراً، بعد إطلاقه النار من سلاح رشاش على رجال أمن شرطة العوامية بقصد قتلهم، ومشاركته في مسيرات مناوئة للدولة.

وجاء الحكم بعد أن ثبتت إدانته بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال إطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات متفرقة على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن وآلياتهم في نقاط التفتيش الأمنية قاصداً قتلهم.

بالإضافة إلى مشاركته في المسيرات والمظاهرات التي يردد فيها هتافات مسيئة ومناوئة للدولة وإظهار الكراهية لولي الأمر ولرجال الأمن، واشتراكه في حيازة أسلحة رشاشة وتدربه عليها في بلدة العوامية من أجل استهداف رجال الأمن.