وزير الدفاع البريطاني: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها

تواصل- سامر محمد:

ألقى وزير الدفاع البريطاني بثقل الحكومة خلف محاولات شركة “بي أيه إي سيستمز” تأمين عقد طائرات “تايفون” المنتظر طويلا مع السعودية.

وأشار وزير الدفاع البريطاني السير “مايكل فالون” في تصريحات أوردتها صحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن وزراء بريطانيا كانوا يضغطون على المسؤولين السعوديين لعدة سنوات، ودافع الوزير عن الدور الذي تلعبه المملكة في الحرب باليمن.

وأكد أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى تعرضها للهجمات بصواريخ على حدودها الجنوبية، كما تحاول استعادة الحكومة الشرعية في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن حكما من قبل المحكمة العليا البريطانية بشأن صادرات الأسلحة من لندن إلى الرياض مازال معلقا، وإذا خرجت الحكومة البريطانية من المعركة القانونية دون ضرر فقد يمهد ذلك الطريق أمام صفقة طائرات من 48 طائرة من قبل شركة “بي أيه إي سيستمز”.