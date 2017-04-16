الأحد القادم.. الرئيس المصري يزور المملكة استجابةً لدعوة «خادم الحرمين»

تواصل – الرياض:

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى المملكة الأحد القادم لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: ‘‘إنه من المتوقع أن تتناول القمة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب”، بحسب “رويترز”.

تأتي زيارة الرئيس المصري للرياض تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين التي وجهها له أثناء لقاء عقد بينهما على هامش القمة العربية التي عقدت في منتجع على البحر الميت بالأردن أواخر شهر مارس الماضي.