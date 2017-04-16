وزير الأوقاف المصري: إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس العام القادم

تواصل – وكالات:

كشف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس الخميس، أنه سيتم إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس، على أن يتم استبدالها بمادة تُسمى “الأخلاق والقيم والمبادئ”.

وقال “جمعة” في اتصال هاتفي مع برنامج “كلام تاني” على فضائية “دريم” المصرية: ‘‘إن هذا الكتاب الذي سيتم تدريسه بالمدارس ابتداءً من العام الدراسي المقبل، حَصَلَ على موافقة وزير التربية والتعليم، ووزير الأوقاف، وبابا المسيحيين، وشيخ الأزهر”.