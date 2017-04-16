 بالفيديو.. سائق بـ«أوبر» يدخن الشيشة مع الأغاني أثناء توصيل فتاة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. سائق بـ«أوبر» يدخن الشيشة مع الأغاني أثناء توصيل فتاة

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تواصل – خالد العبدالله:

غردت إحدى عميلات شركة “أوبر” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، بشكوى ضد قائد مركبة تعمل ضمن برنامج الشركة، بعد أن عمد إلى وضع إضاءات خاصة تعرف بـ”إضاءات الديسكو”، وشيشة داخل المركبة، مع رفع أصوت الأغاني داخلها.

وتذمرت الفتاة مما حدث معها قائلة: “شوفو وش في اوبر وانتبهو ع بناتكم”.

وكان رد الشركة على الفتاة كالآتي: “هذا الأمر غير مقبول، بتاتاً وسوف يتم التعامل مع السائق بجدية”.

 

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