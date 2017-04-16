بالصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة البترول على طريق «مكة- جدة»

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، تفاصيل الحريق الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق مكة- جدة السريع.

وصرح الرائد الشريف، بأنه في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، تلقت إدارة العمليات بالدفاع المدني بلاغا مفاده اندلاع النار في ناقلة بترولية على طريق مكة- جدة السريع.

وأضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري، وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران، كما عملت الفرق على الحيلولة دون انفجار الصهريج نظرا لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكد الرائد الشريف، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، كما تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بالفيديو والصور.. حريق ضخم على طريق «مكة- جدة»

تواصل – سعود الخالد:

تداول مغردون – قبل قليل- مقطع فيديو يوثق اندلاع حريق متطور على طريق مكة – جدة السريع، وذلك بسبب اشتعال شاحنة بنزين – بحسب ما ذكر مغردون-.

وذكرت مصادر أن الحريق تسبب في توقف حركة السير على الطريق، في ظل تطور وانتشار النيران بسبب تسرب البنزين.

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