 الرياض.. تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز (صور)

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الرياض.. تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز لحفظه كأعلاف للمواشي.

وقالت الأمانة عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إن الإدارة العامة للنظافة خصصت 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز لحفظه من الامتهان ولتوزيعه على ملاك المواشي كأعلاف”.

من جانبه، أشاد الداعية الدكتور محمد العريفي بالخطوة، داعياً إلى التعاون في إنجاحها بقوله: “شكر الله لمن اقترح ونفّذ، وينبغي أن نتعاون بوضع بقايا الخبز فيها”.

 

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١ تعليق

  1. جزاهم الله خير

    الله يحفظ علينا نعمه

    لكن اريد ان انبه / بعض الناس يضع الخبز باكياسه! فيتعفن ويفسد ويفسد الخبر الموجود في الحاوية!

    وليس هذا فحسب! بل تصبح رائحة المنطقة حول الحاوية جدا كريهة

    وبعضنا هداه الله لديه عادة مستحيل ان يرمي الخبز في الحاوية بل يضعه بجانبها!
    كذلك في حاويات النفايات بعضهم ياتي بنفايات لا يمكن استخدامها او اخذها وتكون في كيس مغلق ثم يرميها بجانب الحاوية!
    لماذا لا يضعها في الحاوية لا اعلم

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