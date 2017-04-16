الرياض.. تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، تخصيص 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز لحفظه كأعلاف للمواشي.

وقالت الأمانة عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إن الإدارة العامة للنظافة خصصت 10 آلاف حاوية لجمع بقايا الخبز لحفظه من الامتهان ولتوزيعه على ملاك المواشي كأعلاف”.

من جانبه، أشاد الداعية الدكتور محمد العريفي بالخطوة، داعياً إلى التعاون في إنجاحها بقوله: “شكر الله لمن اقترح ونفّذ، وينبغي أن نتعاون بوضع بقايا الخبز فيها”.