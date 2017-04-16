سفاح «الفيسبوك» يقتل نفسه بعد مطاردة مع الشرطة الأمريكية

تواصل – سامر محمد:

أعلنت شرطة ولاية بنسيلفانيا الأمريكية قبل قليل، أن “ستيف ستيفنز” المعروف بسفاح “كليفلاند” المتهم برفع مقطع فيديو خلال تنفيذ عملية قتل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قد أطلق النار على نفسه مما تسبب في مقتله اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رصده من قبل الشرطة.

وكانت الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة تبحث منذ يومين عن السفاح المطلوب بتهمة قتل رجل مسن يدعى “روبرت جودوين”، لكنه أقدم على إطلاق النار وقتل نفسه بعد مطاردة وجيزة من قبل الشرطة في مقاطعة “إري” في بنسيلفانيا صباح اليوم.