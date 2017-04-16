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تعرّف على أسماء الشهداء الـ12 في حادثة سقوط طائرة سعودية باليمن

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تعرّف على أسماء الشهداء الـ12 في حادثة سقوط طائرة سعودية باليمن

تواصل – الرياض:

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أسماء العسكريين الـ12 الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، إثر طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

وكانت قيادة قوات التحالف، قد أوضحت في بيان لها اليوم، أن الحادث نتج عنه استشهاد أربعة ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

أسماء الشهداء في الصورة أدناه:

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١٣ تعليقات

  4. الله يرحمهم

    ‏إلى عوائل الشهداء:
    أبشروا بحديث نبيكمﷺ:
    “يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته”
    رحمهم الله جميعاً واسكنهم الفردوس

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