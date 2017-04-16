تعرّف على أسماء الشهداء الـ12 في حادثة سقوط طائرة سعودية باليمن

تواصل – الرياض:
تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أسماء العسكريين الـ12 الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، إثر طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.
وكانت قيادة قوات التحالف، قد أوضحت في بيان لها اليوم، أن الحادث نتج عنه استشهاد أربعة ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.
أسماء الشهداء في الصورة أدناه:
خبر متعلق:
«قيادة التحالف»: استشهاد 12 عسكرياً بعد سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات السعودية باليمن
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم مع الشهداء
الله يغفر لهم ويرحمهم ❤️
اللهم ارحمهم برحمتك
الله يرحمهم
إلى عوائل الشهداء:
أبشروا بحديث نبيكمﷺ:
“يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته”
رحمهم الله جميعاً واسكنهم الفردوس
اللهم ارحمهم وتقبل شهداهم انالله وانا اليه راجعون
الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويبشرهم بالفردس الاعلى
الله يغفرلهم ويرحمهم ويصبر اهلهم
اللهم ارحمهم رحمة واسعه وتبتهم عند السؤال
الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهدا
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمهم الله رحمة واسعة.
رحمهم الله وغفر لهم وعوضهم الجنة وعوض على أهلهم عوض الصابرين
اللهم اغفر لهم وراحمهم رحمه واسعة
اللهم ارحمهم وتقبل شهداهم انالله وانا اليه راجعون