 «قيادة التحالف»: استشهاد 12 عسكرياً بعد سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات السعودية باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

«قيادة التحالف»: استشهاد 12 عسكرياً بعد سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات السعودية باليمن

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«قيادة التحالف»: استشهاد 12 عسكرياً بعد سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات السعودية باليمن

تواصل – نايف عريشي – واس:

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1438هـ الموافق 18 / 4 / 2017م، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

وأوضحت قيادة قوات التحالف، في بيان لها اليوم، أن الحادث نتج عنه استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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