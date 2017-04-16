جدة.. الإطاحة بمغربية نصبت على 200 طالب في 60 مليون ريال

تواصل – الرياض:

أوقفت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة مقيمة مغربية وثلاثة آخرين بتهمة النصب وخداع عائلات طلاب وطالبات، بزعم توفير منح دراسية جامعية لأبنائهم داخل وخارج السعودية، وحصلت مقابل ذلك على مبالغ تقارب نحو 60 مليون ريال.

وقالت مصادر: ‘‘إن إمارة منطقة مكة تسلمت شكوى الضحايا وأحالتها إلى الجهات المختصة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وشركائها الثلاثة وأودعتهم السجن، وتستكمل هيئة الادعاء العام تحقيقاتها في القضية”، بحسب “عكاظ”.

وأضافت، أن المرأة تواجه عدة اتهامات منها انتحال شخصية اعتبارية، تشغيلها عمالة نسائية بلا ترخيص متخذة من منزلها في فيلا فخمة وسط حي راق مقراً لنشاطها الإجرامي.

وتشير حيثيات القضية، إلى أن عدداً من الضحايا (رجال ونساء) تقدموا بدعوى إلى الجهة المختصة عن تعرض نحو 200 طالب وطالبة أكثرهم من غير السعوديين إلى عمليات نصب واحتيال من مقيمة عربية، زعمت أنها مواطنة وابنة مسؤول بارز.

وزعمت المتهمة، أنها مستشارة في مجلس الشورى وفي وزارة التعليم، ومسؤولة عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة الجامعية للطلاب والطالبات، كما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير سكن للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة بالخارج.