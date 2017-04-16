«القرني» يقاضي مروجي شائعة شرائه ناقة بـ4 ملايين ريال

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

يستعد مكتب الدكتور عائض القرني، من خلال مجموعة محامين على رأسهم الأستاذ ماجد قاروب لمقاضاة مروجي الشائعة بأنه اشترى ناقة بـ4 ملايين.

وقال القرني في رده على هاشتاق متداول بـ”تويتر” بعنوان #القرني_يشتري_ناقة_باربع_ملايين “إن الذي نشر هاشتاق أنني اشتريت ناقة بأربعة ملايين ريال كذاب أشر مفتري، اللهم إنّا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره‘‘.

وأضاف “القرني” نقلاً عن المحامي ماجد قاروب، أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مصدرها أذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش أهل السُنّة.

وعلّق الدكتور عبدالعزيز التويجري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “ليسوا دراويش يا فضيلة الشيخ بل إمعات”.

وردّ عليه “القرني” قائلا: “صدقت يا معالي الدكتور عبدالعزيز، ولذلك حذّر صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي فقال: “لا يكون أحدكم إمّعه” لا تصدقوا الشائعات ولا تنجرفوا خلف الأكاذيب: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.