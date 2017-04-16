إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني «عن بعد» بكلية المسجد النبوي

تواصل – واس:

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اجْتِمَاعَاً لفريق عمل مشروع: (التعليم الإلكتروني عن بعد)؛ وَذَلِكَ لِمناقشة إطلاق المشروع بكلية المسجد النبوي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عميد كلية المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من رؤساء الإدارات بوكالة الرئاسة بالمدينة المنورة، مناقشة ترتيبات المرحلة الأولى والثانية للمشروع من: توفير للبنية التحتية، ومصادر التعليم الإلكترونية، وأنظمة التعليم الإلكتروني، وإعداد أنظمة التعليم التفاعلية المتزامنة التي توفر التفاعل المباشر بين الطلبة ومدرسيهم، والبرمجيات اللازمة لها.

كما تم مناقشة توفير أنظمة متطورة لتسجيل المحاضرات وتوفيرها للطلبة، وإمكانية تصفحها في أي وقت، والوصول إلى بيئة تعلم إلكتروني متكاملة لخدمة طلبة الكلية، والتميز والارتقاء بخدمات كلية المسجد النبوي.