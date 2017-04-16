 شبهوا رئيس بلادهم بـ«طفل الروضة».. جنود من كوريا الشمالية يواجهون الإعدام | صحيفة تواصل الالكترونية

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شبهوا رئيس بلادهم بـ«طفل الروضة».. جنود من كوريا الشمالية يواجهون الإعدام

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شبهوا رئيس بلادهم بـ«طفل الروضة».. جنود من كوريا الشمالية يواجهون الإعدام
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

تواصل ـ وكالات:

يُواجه جنود في كوريا الشمالية عقوبة الإعدام، بعد نشرهم نكتة تسخر من رئيسهم كيم جونغ أون وتشبّهه بطفل الروضة.

وذكر مصدر لراديو “آسيا الحرة” أنه تم وضع ضباط وجنود من الفيلق الثاني تحت الاعتقال، بتهمة السخرية من زعيم كوريا الشمالية، ويجري التحقيق معهم.

وقال المصدر: “إن أخباراً نشرتها كوادر من الفيلق الثاني بالجيش الكوري الشمالي، تعمد إلى تشويه صورة كيم جونغ أون، وصلت إلى المكتب السياسي العام للجيش الشعبي، وقد جرى على إثرها اعتقال هؤلاء الكوادر بهدف معاقبتهم، ووفقاً لوكالة “يو بي أي” الأمريكية، فإن عدداً آخر من الجنود أشاروا إلى زعيمهم على أنه مريض نفسياً‘‘.

وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع تهديدات كيم جونغ أون النووية، خلال مسيرات يوم الشمس في الدولة المغلفة بالسرية، وهو اليوم الذي يوافق مولد الرئيس المؤسس للدولة، كيم إل سونغ.

وفي الاحتفال اتهم زعيم كوريا الشمالية، الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستفزاز بلده بسلسلة من الإجراءات العدوانية، ومنها إرسال حاملة الطائرات الأميركية، “أوس كارل فينسون”، إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعرب أحد كبار المسؤولين في كوريا الشمالية عن تعهد بلاده “بضرب الأعداء بقوة العدالة النووية”.

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