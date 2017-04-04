ضبط مدعي العلاج بالكي في حائل

تواصل – حائل :

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن ضبطها “مدعي الكي” بمنطقة حائل بالتعاون مع الجهات المختصة هناك.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “الصحة والجهات المختصة في حائل تضبط مدعي علاج بالكي استغل حاجة الناس للعلاج وروج لنفسه بعدة مقاطع بشبكات التواصل”.