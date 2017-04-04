 ضبط مدعي العلاج بالكي في حائل | صحيفة تواصل الالكترونية

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ضبط مدعي العلاج بالكي في حائل

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ضبط مدعي العلاج بالكي في حائل

تواصل – حائل :

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن ضبطها “مدعي الكي” بمنطقة حائل بالتعاون مع الجهات المختصة هناك.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “الصحة والجهات المختصة في حائل تضبط مدعي علاج بالكي استغل حاجة الناس للعلاج وروج لنفسه بعدة مقاطع بشبكات التواصل”.

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٧ تعليقات

  2. الاستاذ الذى يعالج بطريقة الكى .بمنطقة حائل .هويعالج منذ خمس وعشرين سنة وهو يعالج الناس من آثار الجلطات على القدمين اواليدين وغيرها. وعلاجه مجانا لوجه الله .اﻷولى دعمه وتشجيعه كماتفعل دول الغرب مع أصحاب المواهب والخبرات .

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  3. فعلا علاجه لوجه الله انا شاهد على ذلك لم يأخذ اى مبلغ جزاه الله كل خبر والشفاء من عند الله ممكن هوا سبب لبعض من شفي

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