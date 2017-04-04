ضبط مدعي العلاج بالكي في حائل

تواصل – حائل :
أعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن ضبطها “مدعي الكي” بمنطقة حائل بالتعاون مع الجهات المختصة هناك.
وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “الصحة والجهات المختصة في حائل تضبط مدعي علاج بالكي استغل حاجة الناس للعلاج وروج لنفسه بعدة مقاطع بشبكات التواصل”.
حسبي الله عليكم بل عالج ناس كثير وسلموا ولا اخذ منهم هلله
الاستاذ الذى يعالج بطريقة الكى .بمنطقة حائل .هويعالج منذ خمس وعشرين سنة وهو يعالج الناس من آثار الجلطات على القدمين اواليدين وغيرها. وعلاجه مجانا لوجه الله .اﻷولى دعمه وتشجيعه كماتفعل دول الغرب مع أصحاب المواهب والخبرات .
فعلا لا بأخذ مقابل مادى من تجربه الله يجزاه كل خير
فعلا علاجه لوجه الله انا شاهد على ذلك لم يأخذ اى مبلغ جزاه الله كل خبر والشفاء من عند الله ممكن هوا سبب لبعض من شفي
فعلا علاجه لوجه الله وقد شاهت ذلك بنفسي لم بأخذ ريال واحد
حسبي الله ونعم الوكيل
أسأل الله أن ينصر المعالج البلوي
يبغون الناس معاقين ويستمرون على مراجعه مستشفياتهم التعبانه