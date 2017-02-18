أسعار «النفط» تغلق مرتفعة وسط توقعات بتخفيض إنتاج «أوبك»

تواصل – وكالات:

أغلقت أسعار النفط، الثلاثاء، مرتفعة نحو 1% بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بفعل تفاؤل أوبك بمزيد من الالتزام باتفاقها مع منتجين آخرين من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج في مسعى لتصريف تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، في مؤتمر صحفي في لندن، ‘‘إن بيانات يناير أظهرت أن نسبة التزام دول أوبك المشاركة في تخفيضات الإنتاج فاقت التسعين بالمئة وأن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام‘‘، بحسب ‘‘رويترز‘‘.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من خارجها اتفقوا في نوفمبر على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً لمعالجة التخمة التي خفضت الأسعار لأكثر من عامين.

وختم خام برنت الجلسة عند 56.66 دولاراً للبرميل مرتفعاً 48 سنتا بما يعادل 0.9% بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من فبراير عند 57.31 دولاراً.

وحل أجل عقد الخام الأمريكي تسليم مارس على ارتفاع 66 سنتاً أو 1.2% عند 54.06 دولاراً، بعد أن صعد إلى 54.68 دولاراً، مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير الماضي، فيما أغلق عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم أبريل مرتفعاً بنسبة واحد بالمائة عند 54.33 دولاراً.