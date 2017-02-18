«بحري» السعودية تخطط للتوسع في الهند

تواصل- سامر محمد:

أكد إبراهيم العمر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، أن شركة الشحن المملوكة للدولة تخطط لتوسيع عملها واستثماراتها في الهند.

وأضاف العمر، في حوار مع صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، أن “بحري” ملتزمة جدا الآن حيال العمل في السوق الهندي، واصفا إياه بالواعد جدا، فالناتج الإجمالي المحلي يرتفع هناك إلى 7% ، وهو ممتاز مقارنة بنمو غيرها من الدول، ويعتقد محللون أنه سيكون ما بين 6% إلى 7% خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

وأوضح أن زيادة صادرات الهند من السيارات وارتفاع معدلات التصنيع أمر جيد بالنسبة لعمل “بحري” في الهند، مضيفا أنه وعلى الرغم من أن الشركة تعمل مع العملاء في الهند منذ فترة طويلة عبر وكلاء، إلا أن افتتاح مكتب لها هناك سيكون أفضل للتواصل الفعال والنشط مع الزبائن القائمين حاليا والجدد.

وتحدثت الصحيفة عن أن “بحري” تعمل حصريا مع وزارة الدفاع في المملكة لنقل البضائع الحساسة التي يخشى عليها من الكسر، وتبحث عن فرص مشابهة لذلك في الهند.

وتعتبر “بحري” ثاني أكبر مالك في العالم لناقلات النفط العملاقة كما تعتبر أكبر مالك لناقلات المواد الكيميائية في الشرق الأوسط وتمتلك 84 سفينة متنوعة بالإضافة إلى 9 ناقلات نفط خام عملاقة تسعى للحصول عليها وإدخالها الخدمة.