الرياض.. بلاغ مواطن يقود لضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة داخل استراحة (صور)

تواصل – سامي الثبيتي:

قاد بلاغ مواطن مراقبي وزارة التجارة والاستثمار إلى كشف كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل استراحة في حي المصانع بالعاصمة الرياض، حيث تم مراقبتها ومداهمتها، بالتعاون مع أمانة الرياض والحملة الأمنية المشتركة.

ووجد مراقبو التجارة الاستراحة مخصصة كحظائر للأغنام والأبقار وغير صالحة للتخزين، وعُثر بداخلها على مواد غذائية مرتجعة وفاسدة، فضلاً عن سوء التخزين، ويتم تعبئتها وتغليفها، وإنزالها للسوق من جديد.

وتم ضبط كميات من الأغذية الفاسدة على النحو التالي: “مليون من الاستكرات والأغلفة وتواريخ إنتاج، ٢٠٠٠ علبة زيت زيتون، عدد ٢ طن ملوخية مجففة، عدد ٣ أطنان بقوليات متنوعة عدس وفول وخلافه، ٢ طن قهوة مختلفة الأنواع تعبأ في أكياس على أنها قهوة فرنسية، عدد ٣ أطنان حلويات شامية ومكسرات، عدد ١ طن مخللات فاسدة، عدد ٢ طن زعتر، عدد ٢ طن سمن غنم، عدد ٢ طن شواهي عطار متنوعة وكركديه، عدد ٣ أطنان صويا”، كما تم القبض على العمالة المخالفة داخل المستودع، وإحالتهم مع صاحب الاستراحة للجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب الاختصاص.