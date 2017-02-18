 مصادر: إلغاء كافة المواعيد المجدولة لمراجعي مكاتب وفروع «التنمية العقاري» | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: إلغاء كافة المواعيد المجدولة لمراجعي مكاتب وفروع «التنمية العقاري»

0
مصادر: إلغاء كافة المواعيد المجدولة لمراجعي مكاتب وفروع «التنمية العقاري»

تواصل – خالد العبدالله:

كشفت مصادر لـ”تواصل” عن صدور تعميم، من صندوق التنمية العقارية، ممثلاً في الإدارة العامة للفروع والمكاتب، بإلغاء كافة المواعيد المجدولة لمراجعي مكاتب وفروع صندوق التنمية العقاري.

وأكدت المصادر أن تعميماً قد صدر اليوم الثلاثاء، ووجّه لكافة مكاتب وفروع الصندوق تتضمن الآتي:

  • إيقاف إصدار خطابات الرهن أو خطابات تعديل الرهن باستثناء الإجراءات التي تنطبق على برنامج المبايعات.
  • توجيه جميع المستفيدين إلى البنوك أو المؤسسات التمويلية المشاركة.
  • بخصوص المعاملات المسجلة في النظام لدى لجنة الطلبات فجاري معالجتها وسوف يتم استدعائهم في الفروع فور الانتهاء من دراسة حالتهم.
  • إلغاء جميع المواعيد من تاريخ الإعلان في المؤتمر الذي تم فيه إطلاق برنامج سكني بتاريخ 17 / 4 / 1438هـ.

يأتي ذلك ضمن توجيهات صندوق التنمية العقارية بالتحول للإقراض غير المباشر، وذلك عن طريق الممولين العقاريين، بحيث يحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.

 

شاهد ايضا

منظمات أمريكية تتهم روسيا بدعم انفصال كاليفورنيا

منظمات أمريكية تتهم روسيا بدعم انفصال كاليفورنيا

«التجارة» تستدعي جهاز «Bosch Angle Grinders» لخَلل بعمود الدوران

«التجارة» تستدعي جهاز «Bosch Angle Grinders» لخَلل بعمود الدوران

بتكلفة نصف مليار ريال.. المملكة تُنشئ أكبر وحدة «تحلية مياه» في العالم

بتكلفة نصف مليار ريال.. المملكة تُنشئ أكبر وحدة «تحلية مياه» في العالم

«بوفيه» يؤمِّن طلباته من سيارة قمامة بخميس مشيط (فيديو)

«بوفيه» يؤمِّن طلباته من سيارة قمامة بخميس مشيط (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>